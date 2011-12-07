Мякзюм Салахов: «Наш недостаток — мы не умеем популяризировать свои достижения»

Открылась она 15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, заседанием круглого стола «Джалиловедение: состояние и перспективы». Далее ученые, эксперты обсудили темы «Фольклор и этнокультурная идентичность», «Современные исследования в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», проблемы преподавания родных языков и литератур, сохранения письменного наследия в современных реалиях.

В рамках мероприятий недели в холле Академии наук РТ открыта выставка книг, монографий, альбомов, учебных пособий татарстанских ученых, посвященных преподаванию родных языков, истории Татарстана. Здесь можно познакомиться с трудами ученых Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ. А Институт прикладной семиотики Академии наук РТ представил свои разработки в сфере машинного перевода, проектирования электронных учебников и обучающих систем.

— 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, в Татарстане это Год родных языков и народного единства. Сохранение родных языков становится проблемой номер один для всех стран мира. На выставке мы видим наши научные достижения. У нас есть методики преподавания языков, разработанные нашими учеными, много книг, научных разработок в этой сфере. Но наш недостаток — мы не умеем популяризировать свои достижения. Этому необходимо учиться, — отметил президент Академии наук РТ, академик АН РТ, доктор физико-математических наук, профессор Мякзюм Салахов. — Мы стремимся развивать не только татарский, но и другие языки. Программы по родному языку и литературе, разработанные в Татарстане, эффективные. Поэтому методики преподавания татарского языка мы внедряем в систему преподавания других языков. Разработано новое поколение учебников. Начинаются новые совместные проекты с научными институтами из других регионов России.