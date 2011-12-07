Сделавшие прививку от COVID-19 могут вести дневник самонаблюдения на портале Госуслуг РФ

Татарстанцы, сделавшие прививку от новой коронавирусной инфекции, могут вести дневник самонаблюдения на Едином портале госуслуг РФ. Оставить запись на вакцинацию можно там же, воспользовавшись сервисом «Запись на прием к врачу» или «Вакцинация от COVID-19».

Запись в медучреждениях на эту процедуру формируется на две недели вперед. Если выбрать определенное время и дату не получается, то граждане могут попасть в лист ожидания. Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что такой список был заведен во избежание двойной записи.

Отмечается, что после получения второй дозы жители республики могут получить электронный сертификат о прохождении вакцинации.