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Сделавшие прививку от COVID-19 могут вести дневник самонаблюдения на портале Госуслуг РФ

 Записаться на прививку от коронавируса татарстанцы могут, воспользовавшись сервисом «Вакцинация от COVID-19».

Татарстанцы, сделавшие прививку от новой коронавирусной инфекции, могут вести дневник самонаблюдения на Едином портале госуслуг РФ. Оставить запись на вакцинацию можно там же, воспользовавшись сервисом «Запись на прием к врачу» или «Вакцинация от COVID-19».

Запись в медучреждениях на эту процедуру формируется на две недели вперед. Если выбрать определенное время и дату не получается, то граждане могут попасть в лист ожидания. Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что такой список был заведен во избежание двойной записи.

Отмечается, что после получения второй дозы жители республики могут получить электронный сертификат о прохождении вакцинации.

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