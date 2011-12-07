В Челнах от коронавируса вакцинировали пожилого челнинца с онкологическим заболеванием

В Минздраве РТ сообщили о вакцинации пожилого челнинца с онкологическим заболеванием. О том, как проходила процедура поделился сам Хафис Бедердинов.

Бывший ведущий инженер КАМАЗа рассказал, что вакцинироваться он решил, пообщавшись с лечащим врачом поликлиники, поскольку у таких пациентов риск заболеть коронавирусной инфекцией выше.

Известно, что 63-летний татарстанец уже перенес две операции, курс лучевой терапии и химиотерапии. Однако, как он позже рассказал, несмотря на небольшой подъем температуры, после первой инъекции «Спутником V», Бедердинов почувствовал прилив сил и никаких недомоганий не заметил.