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В Челнах от коронавируса вакцинировали пожилого челнинца с онкологическим заболеванием

63-летний татарстанец уже перенес две операции, курс лучевой терапии и химиотерапии.

В Минздраве РТ сообщили о вакцинации пожилого челнинца с онкологическим заболеванием. О том, как проходила процедура поделился сам Хафис Бедердинов.

Бывший ведущий инженер КАМАЗа рассказал, что вакцинироваться он решил, пообщавшись с лечащим врачом поликлиники, поскольку у таких пациентов риск заболеть коронавирусной инфекцией выше.

Известно, что 63-летний татарстанец уже перенес две операции, курс лучевой терапии и химиотерапии. Однако, как он позже рассказал, несмотря на небольшой подъем температуры, после первой инъекции «Спутником V», Бедердинов почувствовал прилив сил и никаких недомоганий не заметил. 

КВ
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