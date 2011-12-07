В Казани наказали водителя, высадившего детей из автобуса на проезжую часть

Накануне в Казани сотрудники Госавтоинспекции устроили проверку водителей автобусов.

По информации Управления ГИБДД МВД по РТ, сперва полицейские заметили водителя, который высадил детей из автобуса прямо на проезжую часть. Он осуществлял организованную перевозку детей. При проверке выяснилось, что у него нет проблескового маячка и опознавательных знаков, в связи с чем на водителя возбудили административное дело.

На том же месте стражи порядка поймали еще трех водителей автобусов, перевозивших детей. При проверке они показали следующие нарушения: на лобовых стеклах имелись трещины, отсутствовал тахограф, номера являлись нечитаемыми, а рулевое управление было неисправно. Автобус с последним нарушением поместили на спецстоянку.