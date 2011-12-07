В Казани сегодня будут ловить нетрезвых водителей

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, сегодня в столице РТ с семи часов вечера и до 4 часов утра будет проходить профилактическое мероприятие, направленное на выявление нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции напомнили инцидент, который произошел летом прошлого года. Водитель автомобиля «Нисан Кашкай» сел за руль пьяным. На пересечении с улицей Мамадышский тракт он выехал на красный сигнал светофора и протаранил «Хундай Солярис». От удара «Хундай» налетел на остановившийся на светофоре автомобиль «Тойота Ланд Крузер». В результате ДТП водитель, жена, 4-летний мальчик и 2-летняя девочка - пассажиры «Хундай Солярис» получили многочисленные травмы.

Только за минувшие сутки в Казани на дорогах было выявлено правоохранителями 8 водителей с признаками алкогольного опьянения.