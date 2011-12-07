В Казани состоялось неофициальное открытие нового Советского районного суда

Вчера в Казани состоялось неофициальное открытие нового семиэтажного здания Советского районного суда.

Известно, что проект нового здания, расположенного на улице Патриса Лумумбы, был разработан по заказу ГЖФ при президенте РТ проектным институтом ГУП «Татинвестгражданпроект».

Как рассказал председатель Лаишевского райсуда РТ Магнави Гараев, о подобных условиях он мечтал еще 20 лет назад, когда впервые побывал в судах США. Он отметил, что это здание им не уступает, а даже превосходит.

На открытии присутствовали зампред Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радик Габдуллин, руководители судебной системы РТ, президент Татарстана.