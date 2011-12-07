В салонах маршрутных автобусов Набережных Челнов появятся видеорегистраторы.

Как отметил местный начальник отдела ГИБДД Радий Кадиков, в Госавтоинспекции будут проверять их наличие и работоспособность в транспорте, поскольку важна непрерывная запись происходящего внутри салона.

Появится видеорегистраторы должны были к 1 марта. Однако гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин заявил, что к этой дате компания не успеет выполнить установку. Он пояснил, что договора уже заключены, а товар оплачен. Поставку придется ждать несколько месяцев.