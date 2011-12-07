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В салонах маршрутных автобусов Набережных Челнов появятся видеорегистраторы

Внутри салона должна вестись непрерывная запись, заявил начальник отдела ГИБДД по городу.

В салонах маршрутных автобусов Набережных Челнов появятся видеорегистраторы.

Как отметил местный начальник отдела ГИБДД Радий Кадиков, в Госавтоинспекции будут проверять их наличие и работоспособность в транспорте, поскольку важна непрерывная запись происходящего внутри салона.

Появится видеорегистраторы должны были к 1 марта. Однако гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин заявил, что к этой дате компания не успеет выполнить установку. Он пояснил, что договора уже заключены, а товар оплачен. Поставку придется ждать несколько месяцев.

КВ
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