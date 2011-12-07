Какого числа наступит день весеннего равноденствия - 2019

Прежде всего разберемся, что такое вообще весеннее равноденствие. Ответ кроется в самом названии: день равняется по продолжительности ночи. Равноденствие происходит в разные годы в разные дни: 19, 20 или 21 марта. Точная дата зависит от сдвига календаря из-за високосных лет. В 2019 году весеннее равноденствие у нас произойдет в ночь с 20 на 21 марта в 0 часов 58 минут по московскому времени. После этого продолжительность светлого времени суток начинает постепенно увеличиваться, день становится длиннее ночи.С точки зрения астрономической науки в день весеннего равноденствия Солнце освещает ровно половину обоих полушарий земного шара, и на всей планете ночь и день длятся поровну - по 12 часов. Потом Солнце переходит из Южного полушария в Северное, а Земля продолжает свое движение, чтобы через полгода достигнуть даты сентябрьского равноденствия на противоположной стороне орбиты. Считается, что равноденствие - это момент, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В момент пересечения в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном - астрономическая осень. Метеорологическая же весна придет ближе к концу марта - началу апреля, когда средняя суточная температура становится положительной.Известны интересные приметы, связанные с днем весеннего равноденствия. Издавна примечали погоду этого дня и утверждали, что точно такая же будет держаться последующие 40 дней. Отсюда и народное название праздника - Сороки (ударение на первом слоге). Если погода в этот день морозная, то ждать до конца весны еще 40 морозных дней. Если же на день весеннего равноденствия природа радует теплом и солнцем, ночных заморозков уже не будет, можно ждать наступления дружной весны.Если же день пасмурный - быть такой погоде до самого мая. Увидеть, как летит стая птиц, - к хорошему зерновому урожаю. В этот день также подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. Доброту эту люди сельского труда понимали по-своему. Например, считали: если в день равноденствия будет метель и снег ляжет на поля волнами, то это сулит хороший урожай хлеба и овощей.На Руси верили, что до равноденствия прилетают 40 птиц, а первые - вестники весны жаворонки. Их считали символом праздника Сороки, пекли фигурки птичек из теста и угощали ими гостей. Эти постные булочки наши древние предки подкидывали вверх, а затем ловили. Считалось, что так можно привлечь здоровье, счастье, процветание. Отсюда пословица «Жаворонков пеките - здоровье ловите».В день весеннего равноденствия отмечается Новый год - Науруз - у мусульманских народностей. Практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы. Науруз является древнейшим земледельческим праздником, который в последние годы празднуют и в России - в Дагестане, Башкортостане и у нас в Татарстане. По древнему обычаю до наступления Науруза люди должны тщательно убраться в доме и возле него, полностью рассчитаться с долгами. В Японии подобно отмечают первый весенний праздник Хиган, после которого наступает сезон неописуемо красивого цветения сакуры. Жители и многочисленные приезжие наслаждаются живописной картиной, символизирующей торжество весны и обновление природы.