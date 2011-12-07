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Избиратель хочет женщин во власти больше, чем раньше

В Казани эксперты клуба «Волга» обсудили проблемы политического сексизма.

Сегодня для российского общества актуальной темой является тенденция увеличения числа женщин во властных структурах. Об этом заявила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям РАСО Евгения Стулова на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Запрос на заботу и эмпатию формирует запрос на женский образ, это сейчас фиксируется — избиратель хочет женщин во власти больше, чем раньше» — пояснила Стулова. 

Также она добавила, что идеальный образ женщины в политике выделяет наличие вдумчивой позиции по решению сложных задач и рассудительность. Это может сыграть важную роль в выборе избирателей.

Посмотреть заседание клуба можно на платформе YouTube.

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