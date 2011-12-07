Сегодня для российского общества актуальной темой является тенденция увеличения числа женщин во властных структурах. Об этом заявила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям РАСО Евгения Стулова на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Запрос на заботу и эмпатию формирует запрос на женский образ, это сейчас фиксируется — избиратель хочет женщин во власти больше, чем раньше» — пояснила Стулова.

Также она добавила, что идеальный образ женщины в политике выделяет наличие вдумчивой позиции по решению сложных задач и рассудительность. Это может сыграть важную роль в выборе избирателей.

Посмотреть заседание клуба можно на платформе YouTube.