Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня для российского общества актуальной темой является тенденция увеличения числа женщин во властных структурах. Об этом заявила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям РАСО Евгения Стулова на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.
«Запрос на заботу и эмпатию формирует запрос на женский образ, это сейчас фиксируется — избиратель хочет женщин во власти больше, чем раньше» — пояснила Стулова.
Также она добавила, что идеальный образ женщины в политике выделяет наличие вдумчивой позиции по решению сложных задач и рассудительность. Это может сыграть важную роль в выборе избирателей.
Посмотреть заседание клуба можно на платформе YouTube.