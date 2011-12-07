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Правительство РФ выделило 721,3 млн рублей татарстанским предпринимателям по программе «ФОТ 3.0»

Программа нацелена на восстановление бизнеса из пострадавших отраслей.

Правительство РФ выделило 721,3 млн рублей татарстанским предпринимателям по программе «ФОТ 3.0».

Новая государственная программа «ФОТ 3.0», пришедшая на смену предыдущей «ФОТ 2.0», была запущена 9 марта. Программа направлена на восстановление бизнеса из пострадавших отраслей и на данный момент, удовлетворено 272 заявок от татарстанских предпринимателей на сумму 721,3 млн рублей. Всего подано 790 заявки на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей. 

Процентная ставка новой программы повысится до 3% годовых. Финансирование доступно на срок до 12 месяцев и в течение первого полугодия заемщик не должен выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Вносить плату необходимо со второго полугодия ежемесячно. 

Принять участие в программе смогут бизнесы тех отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии (сферы культуры, туризма, гостиничный сервис).

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