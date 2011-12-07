Правительство РФ выделило 721,3 млн рублей татарстанским предпринимателям по программе «ФОТ 3.0».

Новая государственная программа «ФОТ 3.0», пришедшая на смену предыдущей «ФОТ 2.0», была запущена 9 марта. Программа направлена на восстановление бизнеса из пострадавших отраслей и на данный момент, удовлетворено 272 заявок от татарстанских предпринимателей на сумму 721,3 млн рублей. Всего подано 790 заявки на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Процентная ставка новой программы повысится до 3% годовых. Финансирование доступно на срок до 12 месяцев и в течение первого полугодия заемщик не должен выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Вносить плату необходимо со второго полугодия ежемесячно.

Принять участие в программе смогут бизнесы тех отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии (сферы культуры, туризма, гостиничный сервис).