В Казани эксперты клуба «Волга» обсудят проблемы политического сексизма

В Казани состоится заседание экспертного клуба «Волга». На мероприятии обсудят вопросы сексизма в политике: разницу между «женскими» и «мужскими» законопроектами, необходимость целенаправленного увеличения числа женщин-депутатов в Госдуме.

Сегодня высокие посты в исполнительной власти РФ занимают три женщины — вице-премьеры Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

Посмотреть заседание клуба можно на платформе YouTube. Мероприятие начнется сегодня в 14.00.