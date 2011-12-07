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В Казани эксперты клуба «Волга» обсудят проблемы политического сексизма

Заседание клуба можно посмотреть в прямом эфире на платформе YouTube.

В Казани состоится заседание экспертного клуба «Волга». На мероприятии обсудят вопросы сексизма в политике: разницу между «женскими» и «мужскими» законопроектами, необходимость целенаправленного увеличения числа женщин-депутатов в Госдуме.

Сегодня высокие посты в исполнительной власти РФ занимают три женщины — вице-премьеры Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

Посмотреть заседание клуба можно на платформе YouTube. Мероприятие начнется сегодня в 14.00.

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