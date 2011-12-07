В Казани создадут ресурсный центр для инициатив молодежи

В Казани будет создан ресурсный центр для инициатив творческой молодежи. Такое заявление сделал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Как правило творческие люди витают в облаках, они и должны витать в облаках. А элементарные вопросы которые они ставили требуют конкретных нормативных документов, регламента и конечно им не свойственно ходить по кабинетам», — заявил Метшин.

Центр будет работать по принципу «одного окна» и будет сформирован на базе уже имеющихся структур, благодаря чему не будет необходимости увеличивать штатную численность персонала.

Градоначальник высказал надежду, что центр задействует все возможности отремонтированных домов культуры, подростковых клубов, а также музыкальных кабинетов в школах для развития творческой молодежи.