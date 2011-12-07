В Казани пройдут кинопоказы фестиваля короткометражек

На нем будут представлены работы кинематографистов разных стран, возрастов и мировоззрений. Некоторые ленты уже получили мировое признание: так, картина «Линия Кармана» (Великобритания) вошла в число номинантов премии BAFTA (Британской академии кино и телевизионных искусств). А роуд-муви «Опасный груз» получил главную награду LosAngelesMovieAwards, сообщает ГБУК РТ «Татаркино».