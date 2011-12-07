Ильсур Метшин: Прежней жизни не будет

За прошедшую неделю с момента первого этапа послабления в столице Татарстана сотрудниками полиции было составлено около двух тысяч протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима.

По словам замглавы УМВД России по Казани Валерия Саматошенкова, послабления введенного в том числе и на территории республики режима самоизоляции не означает снятия и возвращения к прошлой жизни. Так, на первом его этапе за невыполнение мер было составлено 420 протоколов на продавцов и покупателей, 230 протоколов на водителей и пассажиров, 45 должностных лиц привлекли к ответственности.

Аналогичное мнение выразил и мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что некоторые татарстанцы восприняли послабления режима как сигнал к возвращению к прежней жизни, но к прежней жизни, видимо, уже никогда не будет. Мэр также призвал граждан неукоснительно соблюдать меры безопасности, выстраивая работу в новом формате, ибо только так вся ситуация вокруг получит больший эффект.