Казанский ЖК признан лучшим в РФ среди новостроек

Казанский ЖК «Царево Village» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в России, сообщили в пресс-службе минстроя РФ.

«Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК», — рассказали в ведомстве.

По мнению жюри, лучшим жилым комплексом — новостройкой в России признан ЖК «Царево Village», а также ЖК «Z House». В Татарстане лучший комплексом-новостройкой признали — ЖК «ART City», в Казани — ЖК «Новые Горки», в Набережных Челнах — ЖК «Сердце города» и ЖК «Красные Челны».