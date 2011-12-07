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Казанский ЖК признан лучшим в РФ среди новостроек

В России подвели итоги премии Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.

Казанский ЖК «Царево Village» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в России, сообщили в пресс-службе минстроя РФ.

«Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК», — рассказали в ведомстве.

По мнению жюри, лучшим жилым комплексом — новостройкой в России признан ЖК «Царево Village», а также  ЖК «Z House». В Татарстане лучший комплексом-новостройкой признали — ЖК «ART City», в Казани — ЖК «Новые Горки», в Набережных Челнах — ЖК «Сердце города» и ЖК «Красные Челны».

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