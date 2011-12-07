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Минниханов: Мы встретим 100-летие ТАССР достойно

Глава РТ надеется, что ситуация с коронавирусом стабилизируется до августа.

Татарстан достойно встретит 100-летие ТАССР, заявил Рустам Минниханов.

Глава РТ надеется, что к августу, на который запланированы основные праздничные мероприятия, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

В рамках празднования 100-летия ТАССР пройдут заседания правительства РТ и госсовета РТ. Также в рамках празднования многие жители республики получат медали «100 лет ТАССР» и будут благоустроены социальные объекты и дворы, а также отремонтированы дороги и тротуары. 

КВ
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