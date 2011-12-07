Минниханов: Пресса – это не только информационная структура

Рустам Минниханов поздравил журналистов республики с Днем печати.

«Я думаю, что наша пресса она приближенная, правдивая и объективная. Даже, если ты начнешь что-то говорить не то, это все видно. Для власти очень важно получить обратную реакцию. Пресса — это не только информационная структура, это структура, которая дает обратную связь от населения», — сказал Минниханов.

Глава республики также напомнил, что задача журналистов — эффективно доносить объективную информацию до населения, особенно в современных условиях, «когда очень много социальных сетей и сенсационной информации».