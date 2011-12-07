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Многодетные семьи Лаишевского района получили бесплатные семена

Из бюджета республики выделили 10 млн рублей на семена и рассаду.

Многодетные семьи Лаишевского района получили бесплатные семена, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

«Наша семья состоит из десяти человек: это мы с супругой, наша дочь и четверо ее детей — школьников, еще одна дочка и внучка с ребенком. Огород для нас — важный источник пропитания, и мы благодарны государству за то, что нам бесплатно были выделены семена и рассада», — рассказал глава семьи Абдуллиных, Рустем из села Каипы.

Также семена получил школьный огород в этом же селе, уточнили в ведомстве.

Всего Егорьевскому сельскому поселению выделили 40 кг лука-севка, по 400 г семян моркови и столовой свеклы, а также 120 единиц рассады белокочанной капусты.

КВ
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