Многодетные семьи Лаишевского района получили бесплатные семена, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

«Наша семья состоит из десяти человек: это мы с супругой, наша дочь и четверо ее детей — школьников, еще одна дочка и внучка с ребенком. Огород для нас — важный источник пропитания, и мы благодарны государству за то, что нам бесплатно были выделены семена и рассада», — рассказал глава семьи Абдуллиных, Рустем из села Каипы.

Также семена получил школьный огород в этом же селе, уточнили в ведомстве.

Всего Егорьевскому сельскому поселению выделили 40 кг лука-севка, по 400 г семян моркови и столовой свеклы, а также 120 единиц рассады белокочанной капусты.