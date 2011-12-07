Президент РТ: Число тяжелых случаев заражения COVID-19 в республике составляет менее 1%

В прямом эфире телеканала «Татарстан-24» глава республики Рустам Минниханов сообщил о том, что число тяжелых случаев заражения COVID-19 в республике составляет менее 1%.

Минниханов отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане стабилизировалась – болезнь практически у половины из 2 400 зараженных на сегодняшний день протекает бессимптомно.

Сейчас в республике сформирован резерв из 1,6 тыс. аппаратов ИВЛ, а также организованы более трех тысяч койко-мест для больных коронавирусом – 60% из них свободны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что прирост за последние сутки в Татарстане составил 88 новых случаев. Среди выздоровевших 1 301 человек, 106 из них выписались из больницы накануне.