РАН, МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкцции

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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против России, тем самым прекратив научное сотрудничество культурный обмен на три года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Так, в подписанном им указе также прописаны санкции в отношении музея изобразительных искусств им. Пушкина, «Эрмитажа» и Русского географического общества.
Ограничения коснулись и института археологии, истории материальной культуры и востоковедения российской академии наук и МГУ. Однако, по сообщению московского вуза, это никак не повлияет ни на приём новых украинских студентов, ни на обучение тех, кто числится в университете сейчас.
Кроме того, Зеленским было продлено ограничение в отношении ряда российских СМИ и социальных сетей.