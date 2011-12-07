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РАН, МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкцции

На этот раз в список попали РАН, МГУ и Эрмитаж.

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против России, тем самым прекратив научное сотрудничество культурный обмен на три года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Так, в подписанном им указе также прописаны санкции в отношении музея изобразительных искусств им. Пушкина, «Эрмитажа» и Русского географического общества.

Ограничения коснулись и института археологии, истории материальной культуры и востоковедения российской академии наук и МГУ. Однако, по сообщению московского вуза, это никак не повлияет ни на приём новых украинских студентов, ни на обучение тех, кто числится в университете сейчас.

Кроме того, Зеленским было продлено ограничение в отношении ряда российских СМИ и социальных сетей.

КВ
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