Татарстан отправит призывников 21 мая

Военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин сообщил об отправке в части призывников, которыми в Центральном военном округе станут первыми. Новобранцы из Татарстана отбудут уже 21 мая.

Погодин отметил, что в весенний призыв в военные части Татарстан в Центральном военном округе отправляет первым. Прибытие призывников началось вчера, 18 мая, а отправка их начнется уже через пару дней — 21 мая. Все условия для обеспечения их санитарно-эпидемиологической безопасности обеспечены. По приезду в части всех новобранцев ждет двухнедельный карантин, добавил генерал-майор.