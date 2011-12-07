Татарстанские колледжи могут возобновить образовательный процесс в очном режиме

С 19 мая в татарстанских колледжах могут возобновиться занятия в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В ведомстве напомнили, что образовательный процесс в системе профессионального образования с 19 марта текущего года был переведен в формат дистанционного обучения, а это существенно осложнило проведение всех видов практических работ, требующих выполнения студентами заданий в мастерских, лабораториях и на производственных участках.

Поэтому сейчас решается вопрос о возобновлении занятий в очном режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, поскольку профессиональная образовательная организация сама имеет право принять решение по данному вопросу.