Татарстанского полицейского накажут за то, что при исполнении на нем не были надеты маска и перчатки

В Казани сотрудница МВД без медицинской маски и перчаток выписала на гражданина протокол за неимение у него средств индивидуальной защиты. Мужчина был остановлен в процессе прогулки. Об этом рассказала пресс-служба МВД РФ по РТ. Провинившуюся сотрудницу ведомства ожидает дисциплинарное взыскание.

На сайте министерства говорится, что все полицейские нашего города снабжены масками и перчатками. Правоохранителям обеспечены безопасные условия труда. Помимо всего прочего, для силовиков каждый день проходит инструктаж по эффективным мерам защиты от респираторных вирусов.