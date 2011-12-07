Татарстанца, напавшего с ножом на девушку, ждут 12 лет тюрьмы

В Алексеевском районе РТ вынесен приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на убийство 16-летней сестры своей подруги. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Напомним, в августе минувшего года злоумышленник явился в гости к сожительнице, проживавшей в селе Подлесная Шентала. Позже женщина отправилась по делам в Казань. Дома остались ее 16-летняя сестра и несовершеннолетняя дочь. Когда все легли спать, мужчине пришло в голову убить сестру своей возлюбленной. Взяв нож, он подобрался к спящей потерпевшей и нанес ей многочисленные раны по всему телу. Затем начал душить подушкой и руками. Девочка смогла отбиться и повредила агрессору руку. Затем она связалась по телефону со своими близкими. Те, в свою очередь, сообщили о происшествии сотрудникам полиции.

Нападавший был задержан. Полностью признав свою вину, сообщил, что мысль об убийстве возникла неожиданно..

Стало известно, что осужденный проведет за решеткой последующие 12 лет.