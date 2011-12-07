В Куюках приостановили работу детского сада «Золотая рыбка»

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В казанском ЖК «Светлый» приостановили работу детского сада «Золотая рыбка». Это связано с появлением информации о заболевании коронавирусом одной из родительниц воспитанника. Соответствующая информация появилась в соцсетях.
В социальной сети Instagram на странице поселка Куюки Пестречинского района появилось сообщение о двух случаях заражения COVID-19 в дошкольном учреждении «Золотая рыбка». Информация еще не подтверждена, но в целях недопущения распространения коронавируса, садик пока на две недели решили закрыть. Сообщается, что за этот период до 1 июня родительская плата взиматься не будет.