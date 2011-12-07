В республике работает «горячая линия» психологической помощи

В рамках реализации проекта «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открыта «горячая» телефонная линия психологической помощи для родителей и детей.

К программе присоединились работники сети частных дошкольных учреждений «Центр образование «Егоза». Эксперты предлагают консультативную и моральную поддержку семьям, где воспитываются дети. В частности, специалисты посоветуют, как организовать домашнее обучение, и чем заняться с малышами дошкольного возраста, если последние не ходят в детский сад. Также психологи помогут в борьбе со стрессом. На «горячую линию» может обратиться любой татарстанец. Всем желающим помощь будет оказана абсолютно бесплатно.

Номер телефона «горячей линии»: 8 800 700 9205.