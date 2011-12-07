В результате пожара в пятиэтажке скончался пожилой мужчина

В казанской пятиэтажке в результате пожара скончался пожилой мужчина. Пятерых успели спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание началось сегодня утром около 7 часов на втором этаже жилого дома, расположенного по улице Декабристов, 184. К приезду сотрудников МЧС пламя успело охватить 10 кв. метров.

Так, сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона было ликвидировано воспламенение в 7:25 часов утра. Пятерых человек из квартир верхних этажей успели вывести из зоны плотного задымления, а пожилого мужчину, к сожалению, нет. Он погиб на месте. Причина пожара устанавливается.