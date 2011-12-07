В Татарстане на Волге и Меше поймали троих браконьеров

В Татарстане полицейские поймали троих браконьеров, вылавливавших рыбу на Волге и Меше, сообщили в пресс-службе казанской транспортной полиции.

Так, 56-летний мужчина был пойман на границе заказника «Свияжский». Он сетями выловил 11 экземпляров различных парод рыб.

Еще одного браконьера — 61-летнего мужчину — задержали в районе острова Золотой. В лодке у него обнаружили 22 особи разных пород.

Третьего браконьера — 23-летнего мужчину — полиция задержала на Меше в Лаишевском районе РТ. Он вылавливал карасей и сазанов.

Общий ущерб от действий рыбаков составил 20 тыс. рублей. У нарушителей изъяли лодки, моторы и сети. На каждого возбудили дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов.