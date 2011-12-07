В Татарстане с 19 мая возобновляется плановый прием в поликлиниках, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

«Возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, проведение плановых профилактических медицинских осмотров населения (предварительных и периодических)», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, возобновляется плановая иммунизация взрослых и предварительный медицинский осмотр детей перед оформлением в образовательные организации.

Возобновление работы медорганизаций возможно только при условии обеспечения проведения прима пациентов по предварительной записи в специально отведенное время, отсутствии очередей и соблюдении социальной дистанции. Медперсонал и пациенты должны находиться в медучреждении в средствах индивидуальной защиты, а в помещениях должны проводиться обеззараживание воздуха, регулярная дезинфекции и обработка рук антисептиками.