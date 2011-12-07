За месяц 50 тыс. татарстанцев узнали о задолженности через сайт судебных приставов

За месяц 50 тыс. татарстанцев узнали о своих задолженность с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

За месяц на телефон «горячей линии» УФССП по РТ поступило более 3 тыс. звонков. Самые частые вопросы, которые задают татарстанцы — о наличии задолженностей, как их можно погасить и отменах ограничений, вынесенных приставом.

Напомним, с 27 марта судебный приставы республики консультируют татарстанцев дистанционно по телефону «горячей линии» 8(843)514-92-21 или через «Интернет-приемную», «Личный кабинет стороны исполнительного производства», а также через официальный сайт и «Почту России».