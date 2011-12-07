Безработица больно ударила по женщинам за 40

В основном персонал гостиничного, туристического бизнеса, общепита. Без работы остались сотрудники торговых центров, рыночные продавцы, различные менеджеры.

В начале марта в Казани числились безработными 4 тысячи человек. На сегодня насчитывается более 24 тысяч ищущих работу горожан, сообщил в своем докладе на 40-й сессии Казанской городской Думы заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров. По его словам, уровень безработицы приближается к 4% от общего числа трудоспособного населения.

Количество безработных почти вдвое превышает число имеющихся вакансий. В городских отделениях Центра занятости населения на данный момент насчитывается 13 тысяч свободных рабочих мест.

Какую же работу предлагают соискателям? На портале «Работа в России», куда отсылает сайт Центра занятости Казани, 80% - это рабочие специальности. Причем примерно 60% требуют специальных знаний, дипломов и опыта работы. Это станочники, аккумуляторщики, трактористы, монтажники и прочие. Зарплаты предлагаются от 30 тысяч рублей. Тут стоит отметить, что работодатели придирчиво смотрят не только на пол соискателей, но и на возраст. Им нужны молодые работники, желательно не старше 40 лет.

Основная часть вакансий - это мужские профессии. Женщинам, которые работали в рыночной торговле и не имеют специальных навыков, подходящих вакансий не найти. Есть предложения на место сиделки, но без опыта сложно найти на такую работу, да и физически, эмоционально не каждый человек справится. К слову, частный наниматель обычно платит гораздо больше, чем предлагают государственные учреждения, вакансии которых по этой причине вряд ли будут пользоваться спросом.

Хорошие предложения на сайте есть для врачей узкой специальности, участковых врачей-педиатров, медсестер. Эти профессии стабильно в дефиците. Зарплаты для врачей от 25 тысяч рублей, для медсестер - от 14 тысяч.

Можно попробовать устроиться продавцом в сетевые магазины, но там берут только на временную работу, так как штаты заполнены и никто не собирается в такое непростое время увольняться, чтобы найти что-нибудь полегче. Как говорится, лучше синица в руках.

Женщин и мужчин непопулярного у работодателей возраста ближе к 50 могут взять на работу кондуктором в общественный транспорт. В этой сфере постоянная текучка. Хотя в условиях пандемии и самоизоляции народ не жаловался на тяжелые условия работы и сейчас свободных вакансий кондуктора не так уж много.

Если совсем невмоготу, полное безденежье, можно пойти работать в подрядные организации дворником или техничкой. Здесь людей не хватает всегда. Правда, зарплаты невысокие, а работа, особенно зимой, тяжелая.

- Вакансии в базу данных заявляют в том числе крупные промышленные предприятия, такие как «Казанькомпрессормаш», авиационный завод и другие, - отметил в своем докладе Ильдар Шакиров. - Также актуальны более 200 вакансий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно на сезонные работы требуются люди в «Горводзеленхоз». Сажать, поливать, полоть - озелененные площади Казани не маленькие. На такие трудовые подвиги соглашаются обычно студенты и приезжие жители из расположенных рядом районов республики.