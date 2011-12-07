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Более 13 тысяч татарстанцев выразили желание стать наблюдателями на голосовании по поправкам к Конституции РФ

С 25 июня по 1 июля наблюдатели будут следить за процессом голосования.

13 710 человек выразили желание стать наблюдателями за голосованием по поправкам в Конституцию. В их обязанности входит наблюдение за процессом голосования, изучение документации, ведение фото- и видеосъемки, присутствие на подведении итогов.

Как отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева во время первого онлайн-форума избирателей «Мой голос», чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться в Общественную палату. Процедура максимально упрощена, нет никаких особых условий.

В свою очередь, председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что Наблюдатели будут присутствовать на всех этапах голосования: на избирательных участках, на специально организованных площадках и на дому. При этом у большинства из них есть технические средства фото- и видеофиксации.

КВ
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