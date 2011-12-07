Имена Алиса и Лев стали самыми популярными среди казанцев на прошлой неделе

За прошедшую неделю, с 8 по 14 июня, в отделах ЗАГС столицы РТ зафиксировано появление на свет 334 малышей. Из них - 164 мальчиков и 170 девочек. Об этом информирует Управление ЗАГС Казани.

Самой молодой матери исполнилось – 19 лет, а самому юному папе – 21 год. Самая возрастная мама отметила 48-летие. А возраст старшего из казанских отцов - 45 лет. Минимальный вес новорожденного равняется 1,3 кг, а вес самого крупного малыша – 4,69 кг.

Среди часто используемых имен минувшей недели такие, как София, Алиса, Лев, Марк, Ясмина и др. Реже всего новорожденных нарекали Марсом, Саяном,Эсмой, Корнеем и Сафиной.