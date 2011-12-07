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Инспекторы Гостехнадзора РТ вооружились против нарушителей планшетами

В электронное устройство можно закачать большой объем проектной документации по многим строящимся объектам.

Инспекторам Гостехнадзора РТ облегчили службу. Свыше 100 сотрудников получили планшеты для выполнения строительного надзора.

В электронное устройство можно закачать большой объем проектной документации по многим строящимся объектам. У инспекторов отпала необходимость возить с собой тяжелые папки в бумажном варианте. Также повысилось качество и эффективность стройнадзора, оперативность работы сотрудников Гостехнадзора, которые фотографируют выявленные нарушения на объектах надзора.       

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