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Как проголосовать на дому

Центризбирком обнародовал рекомендации для участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Эти положения ЦИК разработала совместно с Роспотребнадзором для избиркомов, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ.

Отдельная процедура предусмотрена для выездного голосования. При этом члены участковой избирательной комиссии (УИК) должны будут использовать защитные халаты, маски и перчатки, дезинфицировать все поверхности, к которым они прикасаются в домах граждан, и ни в коем случае не входить внутрь жилища. 

Процедура будет проходить так: член УИК дезинфицирует ручку двери и звонок, ставит близко к двери ящик для голосования. На ручку двери вешает полиэтиленовый индивидуальный пакет для голосующего, в котором находится бюллетень, бланк заявления, маска, перчатки, антисептик и одноразовая ручка. Звонит в дверь и отходит на два метра. Голосующий, не выходя из квартиры, показывает свой паспорт на расстоянии, приспускает маску, чтобы члены комиссии смогли его идентифицировать, берет пакет с бюллетенем и заполняет его в квартире, а потом в маске и перчатках опускает бюллетень в ящик и отдает заявление.

Проголосовать на дому можно начиная с 25 июня. Для этого достаточно обратиться в свою участковую комиссию, сообщить представителю УИК адрес места проживания и причину, по которой не получится прибыть в помещение для голосования. Обращение о голосовании на дому можно подать и в электронном виде через портал госуслуг до 14 часов 21 июня.

Узнать контактные данные УИК можно, обратившись в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-200-00-20.

КВ
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