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Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва президента РТ

В новый состав кадрового резерва вошли 22 человека.

Рустам Минниханов провел встречу с новым составом кадрового резерва президента РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году в кадровый резерв президента РТ вошли 22 человека. Предпочтение при отборе кадров отдавалось тем, кто может работать над реализацией национальных проектов — представители КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и банковского сектора. А также в состав резерва вошли семь финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», уточняется в сообщении пресс-службы.

Участников кадрового резерва распределили между наставниками: Алексей Песошин, Асгат Сафаров, Рустам Нигматуллин, Марат Ахметов, Шамиль Гафаров, Василь Шайхразиев, Лейла Фазлеева и Роман Шайхутдинов.

КВ
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