Прокурор РТ лично поедет в Челны с проверкой больниц

Прокурор РТ Ильдус Нафиков 22 июня приедет в Набережные Челны с проверкой медучреждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Нафиков намерен лично ознакомиться с ситуацией в сфере здравоохранения в городе, встретиться с гражданами и медработниками, уточнили в ведомстве.

Так, с гражданами прокурор проведет встречу с 14 до 16 часов в здании городской администрации по адресу: проспект Хасана Туфана, 23. Отдельно с 10 до 11 часов Нафиков совместно с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым примет медработников.

Записаться на прием к прокурору РТ можно по телефонам 8 (8552) 52-31-82 и 8 (905) 373-44-10.

Напомним, Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву навести порядок в больницах, так как в соцсетях и СМИ публикуется большое количество жалоб на местное здравоохранение.

18 июня СК РТ возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионера-инвалида в инфекционной больнице Набережных Челнов.