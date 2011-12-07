СК РТ возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионера в инфекционной больнице Челнов

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионера-инвалида в инфекционной больнице Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Прокуратура РТ провела проверку по обращению супруги скончавшегося мужчины. «В ходе надзорных мероприятий в деятельности медучреждения выявлены нарушения законодательства при оказании помощи пациенту», — уточняется в сообщении.

Следствие установило, что пациент скончался из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения сотрудниками больницы своих служебных обязанностей. Медики выполнили неполное клиническое обследование, выбрали неверную врачебную тактику и неправильно применили клиническо-инструментальные исследования.

Все материалы проверки были направлены в СК РТ с требованием об уголовном преследовании должностных лиц.

Напомним, 72-летний мужчина скончался в инфекционной больницы Набережных Челнов 1 июня. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии и сахарный диабет. Супруга пенсионера пожаловалась на некачественное лечение в прокуратуру и минздрав.