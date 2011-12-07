ЦИК РТ презентовал участок для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком Татарстана наглядно продемонстрировал, как будет организовано голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию России. Презентация мер безопасности, предпринимаемых для организации общероссийского голосования, прошла на территории участковой избирательной комиссии №255, расположенной в здании МБОУ «Гимназия №179-центр образования».

ЦИК РТ рассказал о том, какие меры предосторожности от COVID-19 будут предприниматься во время голосования по поправкам в главный документ страны.

«Все указания Роспотребнадзора должны соблюдаться. Процедура останется, в сущности, такой же, как при голосовании. Только урны будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. В течение всего дня будет проводиться влажная уборка и полная обработка помещений», — заявил руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что на участок лучше являться со средствами индивидуальной защиты.

Помимо прочего, Кондратьев напомнил, что группы электората будут разделены. Избирателям предложат входить внутрь помещения через один вход, а покидать здание — через другой.

Кстати, на участках разместят дезковрики и антисептики, будет нанесена разметка социальной дистанции, а из кабинок для тайного голосования уберут передние шторки. Дополнительное новшество — паспорт участника голосования — представителям избиркома в руки не передается.