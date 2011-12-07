В Казани центр гигиены и эпидемиологии по РТ недосчитался 4,1 млн рублей

В Казани СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ», сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, с 2013 по 2019 год центр арендовал помещения на ул. Сеченова. Главврач учреждения без договора субаренды бесплатно отдал два кабинета помещения фирме жены, из-за чего центру был причинен ущерб в 4,1 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.