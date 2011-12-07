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В Татарстане стартовал онлайн-конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья

Первичное районное отделение ВПО «Единая Россия» Советского района Казани и Дворец культуры им. С. Саид-Галиева совместно с газетой «Казанские ведомости» проводит онлайн-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» для людей с ограниченными физическими возможностями.

В эти непростые времена пандемии мы хотим поддержать энергичных, инициативных, творческих людей с ограниченными возможностями. Конкурс, приуроченный ко Дню Республики Татарстан и Дню города, проводится по следующим номинациям:

 — вокальное искусство (народное, академическое, эстрадное пение);

 — жестовое пение;

 — хореография;

 — разговорный жанр (проза, поэзия, басня, юморески и т. п.);

 — инструментально-исполнительское искусство;

 — оригинальный жанр (пантомима, фокусы, цирковая акробатика, гимнастика);

 — литературное творчество (авторская поэзия, проза).

Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений. Участвовать могут как солисты, так и коллективы. Конкурсный видеоролик принимается до 15 августа (включительно) на электронную почту direct@dksaidgalieva. Длительность ролика не должна превышать полторы минуты (для размещения в социальных сетях инстаграм и ВКонтакте). При этом необходимо указать имя и фамилию исполнителя (исполнителей), название номера, который исполняет участник, его возраст, город, район местожительства, наименование организации или учреждения (если есть). Итоги конкурса будут подведены накануне Дня Республики Татарстан и Дня города. Победители получат дипломы и ценные призы. Желаем творческих успехов!

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