В Татарстане у 5% протестировавшихся жителей республики найдены антитела к COVID-19

В Татарстане 6 тыс. жителей республики прошли тестирование на антитела к COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«У 5% обнаружены антитела класса иммуноглобулин G к коронавирусной инфекции», — уточнила она.

Спикер также уточнила, что тестирование на антитела можно пройти платно в девяти частных лабораториях.

В республике на наличие COVID-19 проведено 240 тыс. исследований. В день проводится до 5,5 тыс. исследований, отметила Авдонина.