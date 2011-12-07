Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане у 5% протестировавшихся жителей республики найдены антитела к COVID-19

Тест на антитела прошли около 6 тыс. татарстанцев.

В Татарстане 6 тыс. жителей республики прошли тестирование на антитела к COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«У 5% обнаружены антитела класса иммуноглобулин G к коронавирусной инфекции», — уточнила она.

Спикер также уточнила, что тестирование на антитела можно пройти платно в девяти частных лабораториях.

В республике на наличие COVID-19 проведено 240 тыс. исследований. В день проводится до 5,5 тыс. исследований, отметила Авдонина.

КВ
Лента новостей