«Вечных конституций не бывает»

Свое мнение высказали кандидат юридических наук, ассистент кафедры международного и европейского права юридического факультета КФУ Марсель Гараев и кандидат юридических наук, заместитель декана по учебной работе международно-правового факультета МГИМО, доцент кафедры конституционного права Никита Молчаков.

В начале своего выступления Марсель Гараев напомнил о работе такого органа, как Венецианская комиссия. Это неофициальное название консультативного органа по конституционному праву, созданного при Совете Европы. Один из тезисов комиссии заключается в том, что основные, фундаментальные изменения в Конституции иногда необходимы для улучшения демократического правления, а также для приспособления к социальным, экономическим и иным преобразованиям.

— Ранее в Конституцию РФ уже вносились поправки, изменения, — представил ретроспективу Гараев. — И процедуры проходили достаточно быстро. Всего в истории основного документа страны были четыре поправки. В 2008 году Дмитрий Медведев продлил сроки полномочий Президента (с 4 до 6 лет) и нижней палаты Федерального Собрания (с 4 до 5). Вся процедура заняла около двух месяцев.

Позднее, в октябре 2013 года, Президент Владимир Путин инициировал поправки, которыми объединялись Верховный суд и Высший арбитражный суд, а также расширялись полномочия главы государства по кадровым назначениям в прокуратуре. Они вступили в силу в феврале 2014 года. Последние поправки, вступившие в силу в июле 2014 года, дали Президенту полномочия по назначению до 10% сенаторов в состав Совета Федерации.

Изменения основных законов затрагивали многие страны в последние 30 лет. Так, в 1999 году приняли новый Основной Закон Швейцария и Финляндия, а в 2011-м — Венгрия. Ученый привел данные зарубежных исследователей, из которых выходит: за XXI век новые конституции были приняты в 45 странах, а в последнее десятилетие — в 26.

Марсель Гараев подчеркнул, что для полного пересмотра или принятия новой Конституции в таких странах, как Россия, Лихтенштейн, Австрия, Испания, необходим референдум.

— Сейчас в России полного пересмотра не происходит, так как не вносятся изменения в главы I, II, IX. Поэтому было принято решение о проведении общероссийского голосования, — объяснил участник.

— Вечных конституций не бывает, они меняются под воздействием различных обстоятельств, — взял слово Никита Молчаков. — Определение понятию «Конституция» было дано более 120 лет назад немецким юристом, политиком Фердинандом Лассалем. Он назвал ее соотношением политических сил, их договоренностью об организации власти, закрепленной на бумаге.

В современном мире существуют конституции, которым более 150 лет, пример тому США, Норвегия. Но, по мнению эксперта, даже они сильно видоизменились по сравнению с точкой отправления.

— В конституционном праве США существует доктрина «живой Конституции», или идея о том, что конституционная реформа происходит под сильным влиянием практики Верховного суда страны. В нее было внесено 27 поправок, действующими из которых являются 26, — сказал Молчаков.

Юрист напомнил, как в Декларации о государственном суверенитете РСФСР была поставлена задача о принятии новой Конституции. Основной Закон приняли в 1993 году, в условиях тяжелого политического кризиса он отражал баланс сил и представлял собой договоренность.

— В мемуарах некоторых сторонников Бориса Ельцина речь шла о том, что Президент рассматривал данную Конституцию как временную — на первый период перехода от советского тоталитарного строя к демократии. Это важное положение, — заявил юрист.

Он заметил, что главы действующей Конституции по своему названию совпадают с названием глав большинства конституций, принятых в мире после Второй мировой войны. Но, к примеру, российская гораздо «тоньше» бразильской. Поэтому количество вопросов, закрепленных в основном документе, должно увеличиваться — это общемировая тенденция.