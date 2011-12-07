Эксперт: с развитием цифровых технологий граждане стали требовательнее относится к власти

Замдиректора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что из-за развития цифровых технологий, способы диалога между властью и обществом сильно изменились. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На заседании экспертного штаба «Волга» Табак подчеркнул, что с появлением интернета, система обращений начала пользоваться доверием со стороны граждан, нежели в период, когда вместо решения своих вопросов те получали «бумажные» отписки. Сейчас людям достаточно написать об этом в социальных сетях, и проблема решится моментальным образом.

Это касается и вопросов возможностей донесения информации интересующихся граждан до государства, что, по мнению заместителя директора, делает их более требовательными к власти. А это, в свою очередь, говорит о «правильном процессе функционирования».