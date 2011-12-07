На 72-м году жизни скончался экс-глава Управления авиации МЧС

Экс-глава Управления авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает полпредство Татарстана в столице РФ, умер генерал-лейтенант накануне в Москве. Церемония прощания с ним состоится на Федеральном военном мемориальном кладбище 21 июля в 9.30 утра.

Под его управлением были созданы авторские способы тушения воспламенений для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров, не имеющих аналогов в мировой практике.