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Праздничные службы в честь Казанского образа Богородицы пройдут в 10 храмах города

Главные праздничные богослужения состоятся в Благовещенском соборе и Казанско-Богородицком монастыре.

В день празднования Казанской иконы Богородицы, 21 июля, богослужения проведут в 10 храмах Казани. В этот день также состоится освящение воссозданного Казанского собора.

В связи с этим духовенство и миряне приглашаются на главные праздничные богослужения в Благовещенский собор и Казанско-Богородицкий монастырь — на место обретения чудотворного образа, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Верующие, у которых нет возможности посетить эти утренние праздничные богослужения, смогут помолиться уже на всенощном бдении в Благовещенском соборе Казани и в Казанско-Богородицком мужском монастыре.

Кроме того, праздничные литургии состоятся также в других казанских храмах. Это церковь преподобного Серафима Саровского, храм Ярославских чудотворцев, храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, служба пройдет также в Кизическом мужском монастыре, в храме Рождества Христова, Казанско-Богородицком храме (поселок Царицыно), Казанско-Богородицком храме (поселок Мирный), Успенском храме (поселок Дербышки).

КВ
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