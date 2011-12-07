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В Казани 20 августа пройдет гала-концерт фестиваля «Сияние»

Гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан пройдет в парке Крылья Советов.

В Казани в парке Крылья Советов состоится гала-концерт Гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние») 20 августа, сообщают организаторы мероприятия.

«Концерт посвящен знаменательным датам 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР», — отметили организаторы.

В программе примут участие зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава минтруда РТ Эльмира Зарипова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, а также председатель Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

Концерт пройдет в онлайн-формате. Начало трансляции в 11.00. 

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