В Казани 20 августа пройдет гала-концерт фестиваля «Сияние»

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В Казани в парке Крылья Советов состоится гала-концерт Гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние») 20 августа, сообщают организаторы мероприятия.
«Концерт посвящен знаменательным датам 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР», — отметили организаторы.
В программе примут участие зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава минтруда РТ Эльмира Зарипова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, а также председатель Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.
Концерт пройдет в онлайн-формате. Начало трансляции в 11.00.