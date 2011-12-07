Аналитик Пушкарев заявил, что «борщевой набор» утратил свою актуальность

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что «борщевой набор» утратил свою актуальность как инструмент для расчета покупательной способности россиян, пишет «Газета.Ru».

«Саму эту корзину Росстата тоже давно пора пересмотреть, скажем, с учетом фактических данных контроля по чекам хотя бы из сетевых магазинов», — отметил Пушкарев.

Он отметил, что главным минусом «борщевого набора» является тот факт, что он зависит от сезонных факторов.

«Российским исследователям не следует учитывать сезонные продукты при подсчете инфляционной статистики», — добавил аналитик.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане создали рабочую группу по мониторингу цен на «борщевой набор».