Экзитпол: «Единая Россия» на выборах в Татарстане набрала 79,1%

На пресс-конференции в едином информационном центре озвучили первые данные опросов избирателей.

По предварительным данным, партия «Единая Россия» лидирует по итогам трехдневного голосования на выборах в Госдуму, она набрала 79,1% голосов, а партия КПРФ набрала до 10%. Об этом сообщил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

Большаков отметил, что в Татарстане по традиции показал высокую явку и уверено шел впереди других регионов. «Было много активностей и мероприятий, которые сопровождали выборы, что, безусловно, привлекает большое количество татарстанцев», — подчеркнул Большаков.

Социологами было опрошено свыше 9 тыс. человек.

Напомним, что выборы в Госдуму проходили три дня, как ранее заявлял председатель ЦИК РТ, за это время нарушений, повлиявших на волеизъявление граждан, на участках не обнаружено.