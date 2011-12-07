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Федеральный эксперт положительно оценил блогеров на выборах в Татарстане

Этот опыт необходимо внедрять по всей стране, убежден социолог.

Участие блогеров в наблюдении за выборами — большое достижение гражданского общества и правильная инициатива. Таким мнением с журналистами поделился кандидат социологических наук, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш. 

«Среди очень положительных новаций отмечу участие около 100 блогеров, которые являются лидерами общественного мнения и могут вести трансляцию прямо из избирательного участка. Я считаю, это большое достижение гражданского общества и избирательной системы республики», — подчеркнул спикер», — сказал Лукаш.

Этот опыт нужно внедрять во всех регионах России, поскольку он помогает дисциплинировать власть, отметил спикер.

Он также подчеркнул, что выборы в Госдуму РФ в Татарстане проходят стабильно.

Напомним, на 15:00 сегодняшнего дня в Татарстане проголосовали 70,4% от общего числа избирателей. 

КВ
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